Mega-Sena: prêmio de R$ 102 milhões sai para apostas do interior de MG e SP

Três apostas simples acertaram os seis números do concurso 2755 da Mega-Sena, com prêmio de mais de R$100 milhões. Cada ganhador levou para casa cerca de R$34,2 milhões.

As apostas premiadas foram feitas em Ipatinga (MG), Varginha (MG) e Indaiatuba (SP), nas lotéricas Rota da Sorte, Jardim Andere e no site da Caixa, respectivamente.

Sete apostas do Distrito Federal acertaram cinco números e garantiram prêmios de ao menos R$18,8 mil para cada apostador.

O próximo concurso está previsto para a quinta-feira (1º/7) com prêmio de R$3,5 milhões. O sorteio será transmitido no canal do Youtube da Caixa Econômica Federal.

Como jogar

Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

Também é possível fazer os jogos em casas lotéricas e agências bancárias.