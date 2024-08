Vídeo mostra assalto em que brasileira é morta e namorado inglês é baleado 

O atleta Philip Donald Eric Gray, de 38 anos, afirmou nas redes sociais que "a ficha ainda não caiu" sobre a morte da esposa, Ruth Oliveira, 46 anos, na última segunda-feira (29/7). O casal foi vítima de uma tentativa de assalto em uma pousada na Praia do Cumbuco, no Ceará. A mulher morreu na hora, e o marido segue internado em estado grave, com risco de ficar paraplégico.

A brasileira Ruth Maria Silva de Oliveira e o marido inglês Philip faziam o check-out na pousada quando foram surpreendidos com a chegada dos assaltantes. O casal estava com R$ 30 mil em espécie, dinheiro que seria gasto no decorrer da viagem. De acordo com a filha de Ruth, Clara Thalia, os assaltantes abordaram o casal em inglês.

“A ficha ainda não caiu sobre o que aconteceu nas últimas 48 horas. Estou chorando por todo lado, me sinto perdido, sinto um vazio. Meu coração foi quebrado em um milhão de pedaços”, disse o inglês no Instagram.

Phil foi atingido na coluna e corre o risco de perder o controle e sensibilidade dos membros inferiores, o que impossibilita o andar e dificulta a permanecer sentado. Após a tentativa de assalto, os bandidos fugiram sem o dinheiro. Eles foram presos na terça-feira (30/7).

Imagens de câmeras de segurança nos arredores da pousada registraram o momento em que os três suspeitos correram para uma rua próxima, onde um carro e uma moto aguardavam para auxiliar na fuga. Dois saíram na moto, e os demais no automóvel. Em seguida, eles trocaram de roupa para evitar reconhecimento.

Segundo a polícia, os suspeitos receberam informações de que o inglês havia trocado uma grande quantia de dinheiro em uma casa de câmbio de Fortaleza, capital do Ceará.

Essa não foi a primeira vez que o casal se hospedou em Cumbuco. Em 2023, eles também estiveram na região. Mary e Philip namoravam à distância há 6 anos, mas sempre tiravam férias e viajavam juntos.

Ela era natural de Macapá e estudava psicologia. Tinha três filhos e um neto, de 3 anos. Philip, segundo o tabloide britânico Daily Mail, é cozinheiro e aspirante a treinador de futebol.

Em outro post, ele falou sobre a reação que teve ao assalto: “Eu coloquei minha vida em risco porque eu a amava. Não me importava com minha segurança, mas a segurança de Mary era uma prioridade para mim. Contanto que eu a protegesse, isso era tudo que importava”, concluiu.