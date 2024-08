Relatório aponta propostas ao GSI para melhorar cibersegurança no Brasil

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) recebeu nesta quinta-feira (1º/8), propostas relacionadas à cibersegurança no Brasil. As propostas fazem parte do documento Contribuições da Sociedade Civil e dos Setores Produtivos para a Estratégia Nacional de Cibersegurança. O relatório apresentado pelo Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime (INCC) destaca algumas medidas que devem melhorar a segurança cibernética do país.

O documento sugere a criação de uma estrutura centralizada para lidar com questões de segurança cibernética. Essa agência teria como foco não apenas regulamentação, mas também educação e conscientização da sociedade em relação à cibersegurança.



O relatório também aponta a necessidade de investimentos significativos no combate ao crime cibernético. Comparado a países como Estados Unidos e Reino Unido, o Brasil investe proporcionalmente menos em cibersegurança. Para o estudo, orçamento atual é considerado insuficiente para enfrentar os desafios.

Leia também: GSI faz alerta sobre cuidados a serem tomados após apagão cibernético

“Foram analisados mais de 230 estudos e bases de dados, provenientes de 12 instituições. Essas instituições representam diversos setores da economia, totalizando cerca de 80% a 90% do PIB brasileiro”, explicou Fábio Diniz, fundador e presidente do INCC.

O documento destaca a importância de dados públicos e pesquisas para entender a situação da cibersegurança no país. O fundador INCC, afirmou que informações disponibilizadas pelo país são insuficientes: “O Brasil precisa corrigir e gerar uma gerar base de dados para que se possa fazer políticas públicas baseadas em evidências, gerando inteligência para as forças de segurança”.



*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Brasil PF barra casal no embarque para a Europa por dívida trabalhista de R$ 500 mil

PF barra casal no embarque para a Europa por dívida trabalhista de R$ 500 mil Brasil Homem recebe ligação, sai de casa e é assassinado a tiros em MG

Homem recebe ligação, sai de casa e é assassinado a tiros em MG Brasil Conheça personagens famosos de cidades mineiras, entre eles, o ET de Varginha

Conheça personagens famosos de cidades mineiras, entre eles, o ET de Varginha Brasil Homem que enterrou corpo de mulher em fazenda é indiciado; veja detalhes

Homem que enterrou corpo de mulher em fazenda é indiciado; veja detalhes Brasil Cigarro mais caro: decreto aumenta imposto e preço mínimo do maço

Cigarro mais caro: decreto aumenta imposto e preço mínimo do maço Brasil Gêmeos siameses: bebê sobrevive a acidente 5 meses após cirurgia de separação