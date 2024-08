"Entrei com um sonho e saí mutilada", diz jornalista sobre plástica

A jornalista Mariana Martins, de 36 anos, disse que se sentiu mutilada após ter que retirar as próteses de silicone por conta de uma infecção adquirida na cirurgia de colocação delas. Ela afirma que entrou no centro cirúrgico em março com um sonho e, quatro meses depois, se sentiu frustrada.

Ao portal g1, a jornalista relatou que estava satisfeita com a aparência das mamas depois da troca de próteses e se sentiu frustrada por ter que retirá-las. "Na hora que eu tirei o curativo, vi o quanto ficou feio. A cirurgia não era estética, era uma cirurgia para tirar pus. Quando vi o corte torto, esquisito, chorei muito. Me senti mutilada", contou.

Mariana fez a cirurgia de troca de silicone em Goiânia. Em um relato nas redes sociais, ela alega que os primeiros dias de pós-operatório foram tranquilos, mas que depois começou a sentir a mama direita mais "quente".

"Procurei o cirurgião, a gente começou a acompanhar, imaginando que era um ponto aberto. Em cirurgias assim pode acontecer uma intercorrência dessa. Fui atrás de um laser para cicatrizar o que eu achava que era um ponto. No dia que o enfermeiro chegou aqui em casa, eu tirei a gaze e jorrou secreção, escorreu na minha barriga", disse.

Essa secreção foi analisada em laboratório e confirmou-se a infecção por uma micobactéria. As micobactérias são bactérias conhecidas por serem de difícil diagnóstico e tratamento devido ao lento crescimento e perfil complexo de sensibilidade, explicou o infectologista André Bon, do Hospital Brasília, da rede Dasa no Distrito Federal, ao Correio.

Atualmente, Mariana está em tratamento com antibióticos.

"Eu entrei no centro cirúrgico com a minha saúde em dia, saudável, e saí com uma infecção que vou ter que tratar talvez por anos", concluiu ao g1.

Assista ao relato de Mariana sobre a cirurgia: