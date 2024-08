Motorista de Porshe é procurado após atropelar e matar motociclista no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está à procura do motorista do Porshe que está foragido após atropelar e matar um motociclista no interior do estado. O acidente aconteceu na madrugada da última quinta-feira (1º/8) na BR-116, em Três Córregos, Teresópolis, no Rio. Segundo o jornal local, o condutor do veículo é um influenciador da região, muito famoso por vender rifas, cujos prêmios são carros e viagens.

Em entrevista, o delegado Marcio Dubugras, responsável pelo 110ª DP, afirmou que testemunhas apontaram que ele foi visto saindo em alta velocidade de um posto de gasolina momentos antes do acidente. No entanto, outra pessoa assumiu ser o condutor. "Colhemos depoimentos que confirmam que o influencer estava com o veículo e, agora, a gente colhe outros depoimentos, além de buscar informações para concluir as investigações”, disse o delegado ao Diário TV Teresópolis.

Ele também ressaltou que “ele tem mandado de prisão decretado, nesse momento é considerado foragido da Justiça. Fizemos diversas diligências no sentido de cumprir a ordem judicial e não o encontramos em nenhum endereço. Ele responde a processos e a ordem judicial emitida em razão de descumprimento de medidas desses processos. Estamos fazendo buscas e ele pode ser preso a qualquer momento”.

No dia do acidente a Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro (PRF-RJ) foi acionada. Ao chegar ao local, um homem afirmou ser o condutor de um veículo de luxo, avaliado em cerca de 500 mil reais. Ele foi encaminhado à 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis, sem apresentar ferimentos.

O veículo foi liberado logo após a realização da perícia. De acordo com o agente, a distância entre o posto de combustíveis e o local onde ocorreu o acidente é de apenas cinco quilômetros. Caso a investigação chegue ao fim e comprove que o homem que se apresentou não era, na realidade, o condutor do carro, ele poderá enfrentar consequências criminais por fraude processual, com pena que pode chegar a seis anos de prisão.