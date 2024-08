Presidente da Caixa lança livro sobre déficit habitacional

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, apresenta novo livro que pretende expor os benefícios da Parceria Público-Privada para o combate ao déficit habitacional. O lançamento do livro Parceria Público-Privada (PPP) — Alternativa para o Crescimento do Crédito Imobiliário no Brasil ocorrerá na próxima terça-feira (13/8) às 19h30 no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), na Asa Sul, em Brasília (DF).

A publicação foi tema da tese de mestrado de Carlos Vieira pela Universidade de Sorbonne, em que disserta sobre o papel da parceria público-privada no Distrito Federal na diminuição do déficit habitacional, problema que reflete a desigualdade e a urbanização acelerada na capital do país. De acordo com a Fundação João Pinheiro, em 2019, o déficit habitacional brasileiro atingiu aproximadamente 5,8 milhões de moradias. Em 2023, este número subiu para 6,2 milhões, em decorrência da pandemia e das mudanças climáticas.

Esse déficit é caracterizado principalmente pela coabitação inadequada, moradias precárias e alto custo do aluguel em relação à renda familiar. Além disso, a falta de acesso a serviços básicos e a localização de habitações em áreas de risco agravam a situação, evidenciando a importância de políticas públicas efetivas e investimentos em habitação social. Segundo Vieira, esses desafios se tornam mais fáceis por meio da parceira.



A parceria público-privada foi colocada em prática no Distrito Federal. O bairro Jardins Mangueiral foi um dos empreendimentos que tentam combater o déficit habitacional no DF. “O acesso à moradia garante a melhora direta na qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Leva o desenvolvimento do saneamento básico, o que impacta na melhora na saúde. Além disso, promove a segurança pública e a geração de empregos. Segundo dados da Fundação João Pinheiro, a cada 100 unidades habitacionais, construídas no Brasil, são gerados 60 empregos diretos”, explica Vieira.



