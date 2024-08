Ar-condicionado explode e rua no Centro do Rio é interditada

Equipes do Corpo de Bombeiros do Quartel da Central realizaram, na manhã desta terça-feira (6/8), a retirada de um ar-condicionado que ficou pendurado no 12º andar de um prédio na Rua México, no Centro do Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares, o aparelho sofreu um curto-circuito e ficou prestes a cair. O taxista José Carlos estava passando pelo local e viu tudo acontecer.

“Eu estava parado aqui, aí aguardando a minha vez para entrar na vaga do táxi. Só vi aquele barulho, explodiu, aí todo mundo correu e eu também não ia ficar esperando. Dei a minha volta com o meu carro e retornei, parei no começo da Rua México e estou aqui agora apreciando a retirada do corpo de bombeiro.

Neste momento, a Rua México está interditada no trecho entre a Avenida Presidente Wilson e a Rua Santa Luzia.