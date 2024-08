Queda de avião em Vinhedo (SP) mata 62 no pior acidente no Brasil em 17 anos

Destroços do ATR se espalharam pelo terreno da casa onde caiu, em Vinhedo. Cenipa recolheu as caixas pretas e deu início às apurações - (crédito: AFP)

Um bimotor ATR-72 500 da empresa aérea Voepass Linhas Aéreas, que decolou do Aeroporto de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP) e que tinha a bordo 58 passageiros e quatro tripulantes, caiu em um condomínio residencial de Vinhedo (SP), na tarde de ontem, sem deixar sobreviventes. Vídeos feitos por moradores da região — amplamente compartilhados nas redes sociais — flagraram o momento da queda. O avião perdeu sustentação, despencou na vertical (situação conhecida como estol) e explodiu no jardim de uma residência, provocando uma densa coluna de fumaça negra que podia ser vista a quilômetros de distância.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu que atuam em Vinhedo e cidades vizinhas foram imediatamente deslocados para o local do acidente. Quatro horas depois, a Voepass confirmou o que as equipes de resgate haviam constatado: ninguém foi encontrado com vida no local do acidente. No fim da tarde, as caixas pretas da aeronave foram encontradas e serão analisadas pelos técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado ao Ministério da Aeronáutica.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave “se encontrava em condição regular para operar, com certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos”, assim como a documentação dos tripulantes, “todos devidamente licenciados e com as habilitações válidas”, segundo nota oficial do órgão regulador.

O avião prefixo PS-VPB é um bimotor turboélice modelo ATR- 72, fabricado em 2010 pela empresa franco-italiana Avions de Transport Régional, com capacidade de transportar 68 pessoas. A aeronave decolou de Cascavel às 11h46, com previsão de chegar por volta das 13h30 a Guarulhos. Mas, 10 minutos antes da aterrissagem, a torre de controle do terminal paulista perdeu o contato com o aparelho. Segundo o comandante do Cenipa, brigadeiro-do-ar Marcelo Moreno, nenhum problema foi relatado pela tripulação às equipes de controle de tráfego aéreo. O bimotor, simplesmente, sumiu do radar.

Sites especializados em navegação aérea, que monitoram voos pelo mundo todo, registraram que o ATR-72 voava a 17 mil pés de altitude (5 mil metros) às 13h20. Em dois minutos, a altitude caiu para 4 mil pés (1,2km), quando o sinal do GPS foi perdido. No fim da tarde, a Voepass divulgou a lista dos nomes das vítimas do acidente.

Em nota, a empresa lamentou a tragédia e declarou que acionou “todos os meios para apoiar os envolvidos”. Disponibilizou, ainda, o telefone 0800-9419712 para prestar informações “a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”. Nos terminais de Guarulhos e de Cascavel foram montados gabinetes de crise com a presença de órgãos federais, estaduais e municipais para atender às famílias das vítimas — incluindo psicólogos e assistentes sociais.

Mas nem todas as pessoas que compraram passagem para o voo 2283 embarcaram. Um empresário que faria conexão em Guarulhos para passar o Dia do Pais em Vitória com a filha chegou dois minutos atrasado ao terminal. Outro se confundiu e estava aguardando um voo de uma companhia diferente. Quando se deu conta do erro, chegou a discutir com um atendente para que pudesse embarcar no avião da Voepass, mas a aeronave estava com as portas fechadas.

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), estavam em Pedra Azul, na Região Serrana do Espírito Santo, participando da reunião de governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Quando souberam da tragédia, deixaram o encontro e anteciparam o retorno aos respectivos estados para acompanhar o trabalho de atendimento às famílias das vítimas. A reunião do Consud foi encerrada antecipadamente pelo anfitrião, o governador capixaba Renato Casagrande (PSB), como gesto de solidariedade.

Investigação

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo enviou a Vinhedo cinco rabecões para remoção dos corpos. O porta-voz da Polícia Militar paulista, coronel Emerson Massera, disse que será um trabalho complexo pela quantidade de vítimas. A Polícia Federal (PF) também foi acionada para iniciar a investigação criminal e montou um gabinete de crise dentro do condomínio residencial Recanto Florido, onde o avião caiu — a residência foi cedida por um morador.

As causas do acidente começaram a ser apuradas por técnicos do Cenipa, que estão em Vinhedo. As duas caixas-pretas do avião foram enviadas para a sede do órgão, em Brasília. Uma traz informações sobre dados dos sistemas de navegação do aparelho. A outra, gravações das conversas de cabine entre piloto, copiloto e agentes de controle de tráfego aéreo. Esses dados são considerados fundamentais para a apuração.

Para o comandante do Cenipa, não é possível confirmar se condições meteorológicas adversas, como formação de gelo, contribuíram para a queda da aeronave. Ele ressaltou que esse tipo de informação é sempre considerado antes de cada voo e que o avião estava certificado para operar.

A Voepass é a quarta maior companhia aérea brasileira. Tem sede em Ribeirão Preto (SP) e atua em 40 cidades, segundo informações de seu site. Ainda de acordo com a empresa, opera 60 voos diários e transporta 70 mil passageiros por mês.

Em junho, detinha 0,5% do mercado brasileiro de transporte aéreo, ficando atrás da Latam (39,6%), Azul (31%) e Gol (28,8%). No fim de 2023, a Voepass contava com 859 funcionários, sendo 131 pilotos e tripulantes. O inventário de aeronaves dá conta de 10 aviões fabricados pela ATR.

Em número de voos domésticos, a Voepass havia sido, em 2023, a empresa a registrar o maior crescimento, com 22%. Em 2019 (último dado disponibilizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac), a companhia teve prejuízo de R$ 27 milhões. No mesmo ano, o caixa estava negativo em R$ 30 milhões.

