AM registra maior apreensão de drogas do estado; cocaína estava em sítio

O estado do Amazonas registrou a maior apreensão de drogas da história e gerou um prejuízo de R$ 210 milhões para o tráfico. A operação, coordenada pela delegada Mayara Magna, da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), interceptou um total de 4,2 toneladas de cocaína e pasta-base. A droga estava armazenada em um depósito, em um sítio localizado no matagal, na cidade de Benjamin Constant.



Foram mais de sete meses de investigação minuciosa para descobrir o local da droga e os responsáveis por trás do montante. “A operação começou em fevereiro. Tínhamos informações sobre um depósito de drogas em Benjamin e fizemos um trabalho de formiga. Fomos escutando um e outro. Nossa equipe descobriu o armazenamento na mata”, detalhou a delegada Mayara.

Policiais civis e militares partiram em direção ao local, em 2 de agosto. As equipes percorreram quatro horas de lancha e três horas de caminhada por dentro da floresta, numa tentativa de despistar os criminosos e não chamar a atenção. De imediato, dois homens foram presos em flagrante e, com eles, a polícia localizou cerca de três toneladas de cocaína. Segundo a delegada, os entorpecentes estavam embalados e guardados em embarcações pequenas e no rio.

PCAM apreendeu 4,2 toneladas (foto: PCAM/Divulgação)

Mais uma tonelada da droga foi encontrada posteriormente, junto a armas. A delegada explica que o próximo passo da investigação é descobrir o destino da cocaína, bem como se os responsáveis pertencem a uma facção criminosa.

Os dois homens presos, de 42 e 40 anos, seriam “guardadores” das drogas. Eles tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça e seguem na cadeia.