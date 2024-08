Delegada é assaltada ao comprar sanduíche em Belo Horizonte

Uma delegada da Polícia Civil, de 66 anos, cujo nome está sendo mantido em sigilo, tanto pela corporação, quanto pela Polícia Militar, foi assaltada, na noite desta quarta-feira (14/8). Os documentos e o carro dela, um Fiat Argo, de cor cinza, foram roubados.

O fato ocorreu quando a policial, que retornava do trabalho, parou para comprar um sanduíche em um trailer, na Rua Francisco Leão Correia, no Bairro União, na região nordeste de BH.

Ela havia acabado de sair do carro, quando surgiram dois homens, um deles armado, que pediram a chave do carro e mandaram que ela entregasse também a bolsa.

Os dois assaltantes entraram no carro e fugiram. Dentro da bolsa havia a carteira de identidade da delegada, a carteira da Polícia Civil, um celular Iphone 12, cartão de crédito e dinheiro.

Um alerta foi emitido pela rede de rádio da PM, e também da Polícia Civil, com as características do veículo. Os ladrões ainda não foram encontrados.