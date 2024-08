Mulheres, brancos e moradores do Centro-Oeste lideram uso de celulares

Houve um crescimento do uso do telefone celular na série histórica investigada pelo IBGE - (crédito: Isac Nobrega/CB)

Mais de 163 milhões de pessoas com 10 anos ou mais no país têm um telefone celular para uso pessoal. Entre os grupos populacionais, a maioria dos utilizadores do aparelho é composta por mulheres, pessoas brancas, habitantes da área urbana e da região Centro-Oeste, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (16/8) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Exatos 88,9% das mulheres têm telefone celular, contra 86,3% dos homens. Quando se trata de etnia, 90,3% da população branca tem celular, enquanto 87% das pessoas pretas e 85,3% das pardas utilizam o dispositivo.

Com relação à moradia, 89,6% das pessoas que moram em área urbana têm celular. Já entre os habitantes das zonas rurais, o índice é de 73,7%. Lideram o uso do aparelho as regiões Centro-Oeste (92,1% da população), Sudeste e Sul (90%). O Norte e o Nordeste apresentam menor utilização do celular, com 81,2% e 81,9% da população, respectivamente.

No geral, houve um crescimento do uso do telefone celular na série histórica investigada pelo IBGE. Confira a seguir: