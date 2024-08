Em cerimônia judaica, Silvio Santos é sepultado em SP

O corpo de Silvio Santos foi sepultado ontem, no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista. Conforme desejo do apresentador, a cerimônia foi fechada, respeitando as tradições judaicas. O momento foi reservado à família e a pessoas próximas. O dono do SBT faleceu no sábado, aos 93 anos.

A movimentação no cemitério começou por volta das 6h da manhã. Estavam presentes netos, filhas, a esposa e um pequeno grupo de amigos, apresentadores da emissora de Silvio. Um grupo de fãs reuniu-se no local, empunhando cartazes com homenagens ao ídolo. A porta do cemitério foi fechada antes das 8h. A família do apresentador afixou uma mensagem explicando aos fãs o desejo de Silvio, que pediu uma cerimônia judaica, sem "explorar a sua passagem".

"Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer [...] Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", registrou a nota.

Na saída do cemitério, Daniela e Rebeca Abravanel, filhas de Silvio, acenaram e agradeceram os fãs pelo carinho com o pai. O apresentador já havia expressado que não queria um velório aberto ao público, porque queria "ser lembrado com alegria".

Tradição

De acordo com a tradição judaica, não há velório, apenas uma cerimônia íntima entre familiares e amigos com a presença do rabino — líder religioso da comunidade. Sem caixão aberto ou flores, os judeus depositam pedras para marcar a visita aos túmulos. Cada pedra serve como um lembrete de que alguém esteve lá para prestar homenagem.

Segundo o judaísmo, o corpo deve ser enterrado o mais rápido possível, preferencialmente no mesmo dia do falecimento. A exceção são os sábados, dia do descanso judaico, chamado shabat. Assim, o sepultamento deve ocorrer nas primeiras horas do dia seguinte.

Documentário

Na noite de ontem, o SBT exibiu parte do documentário Silvio Santos: vale mais do que dinheiro. A exibição foi ao ar às 19h30, mesmo horário do Programa Silvio Santos. O documentário completo tem mais de 7 horas de duração. O conteúdo será dividido em sete episódios, a serem exibidos na nova plataforma de streaming da emissora, o SBT , ainda sem data de lançamento.

Em nota, a empresa informou que o programa é uma homenagem póstuma ao apresentador. "A exibição desta noite (ontem) é um presente aos milhares de fãs que, todo domingo, reúnem-se em frente à televisão com seus familiares. Uma homenagem para que possam ter recordações de Silvio Santos como ele pediu para sempre ser lembrado: transbordando alegria e felicidade aos brasileiros que sempre amou", escreveu a emissora.