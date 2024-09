Boate Kiss: réus são presos após decisão de Toffoli

Após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que determina a prisão dos réus pelo incêndio da Boate Kiss, os quatro condenados se entregaram à polícia, na noite desta segunda-feira (2/9), onde devem ficar presos até audiência de custódia.

As defesas dos quatro réus afirmaram que os clientes foram surpreendidos pela decisão, que, segundo eles, "tramitou de forma sigilosa e silenciosa às defesas". Segundo os advogados, eles aguardavam uma reunião com o ministro, que ocorreria na próxima semana.

Jader Marques, advogado do sócio da boate Elisandro Spohr publicou vídeo em que afirma que o cliente já está preso. Em postagem, ele ainda criticou o Supremo. Já os advogados de Mauro Hoffmann, também sócio do estabelecimento, declararam que "a decisão será cumprida de forma integral e discutida nas esferas competentes".

Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann, sócios da casa de festas, e Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, integrantes da banda Gurizada Fandangueira, foram condenados em dezembro de 2021 por homicídio simples com dolo eventual, com penas que vão de 18 a 22 anos. O julgamento, no entanto, foi anulado em 2022 sob acusações de irregularidades no processo.

A decisão de Toffoli acata um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Ministério Público Federal, que pediam que a anulação fosse revertida.

A tragédia da Boate Kiss ocorreu em 2013, em Santa Maria (RS) e deixou 242 mortos.