Maidê Mahl está internada em estado grave após ficar desaparecida por três dias

A atriz mora com amigos em um imóvel alugado em São Paulo, mas é natural do Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz e modelo Maidê Mahl, que esteve desaparecida por três dias até ser encontrada em um quarto de hotel pela polícia de São Paulo, está internada em estado grave no Hospital das Clínicas. O boletim médico divulgado pela instituição na tarde desta sexta-feira (6/9) afirma que Maidê está em "estado grave e estável, recebendo cuidados intensivos".

A suspeita dos médicos é a de que a artista possa ter consumido algum produto tóxico que lhe fez mal. Quando deu entrada no hospital, Maidê foi sedada e entubada. As informações são do g1.

A atriz mora com amigos em um imóvel alugado em São Paulo, mas é natural do Rio Grande do Sul. Ela sumiu na segunda-feira (2/9), data em que foi vista pela última vez em Moema, bairro da Zona Sul da capital paulista.

Leia também: Deolane Bezerra é solta após ter habeas corpus aceito pela Justiça

A Polícia Civil encontrou Maidê na quinta-feira (5/9) sozinha e abatida dentro de um quarto de hotel, também na Zona Sul de São Paulo.

A mãe da atriz, Nélia Schwinn, deixou o Rio Grande do Sul na quinta e viajou a São Paulo. Ela está com a filha no hospital, assim como um agente da atriz.

A Delegacia de Polícia de Investigações de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga os motivos do desaparecimento de Maidê. Nenhuma hipótese está descartada, porém a principal suspeita é que ela tenha feito tudo sozinha.

Aos policiais, testemunhas contaram que a modelo estaria passando por problemas de saúde mental. Desde o desaparecimento, ela não contatou nenhum de seus parentes ou conhecidos.