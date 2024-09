Mais da metade do Brasil está coberto por fumaça de incêndios florestais

Em Brasília, a população sofre com a poluição provocada pelas queimadas e com o ar seco, comum nesta época do ano - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Brasil está com 60% de seu território coberto por fumaça dos incêndios florestais que ocorrem no país desde agosto. São Paulo (SP) chegou a ficar entre as 10 metrópoles com a qualidade de ar mais baixa do mundo ontem, segundo o site IQAir. A situação deve ficar assim, ao menos, até o fim desta semana, segundo o Sistema Copernicus, da União Europeia.

Os mapas do satélite mostram a concentração atmosférica de partículas vindas das queimadas. As regiões Norte e Sul do país são as mais afetadas pela fumaça. "A origem principal da fumaça está no Sul da região amazônica, sobretudo no Sul do estado do Amazonas, no chamado arco do desmatamento, assim como no Pará, Mato Grosso e na Bolívia, onde o número de queimadas tem sido bastante elevado durante esta primeira semana de setembro. Nos últimos três dias, o fogo aumentou muito também no Paraguai com um grande incêndio no Chaco", alerta a MetSul Meteorologia.

Já a explicação para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estarem encobertos em uma nuvem cinzenta é uma corrente de ar. Segundo a MetSul, o vento do Norte para o Sul a 1.500 metros de altitude leva o ar quente do Sul da Amazônia, fruto das queimadas, para o extremo sul da América do Sul. Esse fenômeno vem acontecendo há algumas semanas e, desta vez, pode fazer com que a fumaça se espalhe por locais que ainda não tinham sido atingidos.

"O modelo indica que a fumaça nesta primeira metade da semana vai atingir áreas ainda livres da fuligem e muito ao Sul como Buenos Aires e Montevidéu, as capitais da Argentina e do Uruguai, respectivamente. A fumaça dominará parte do Centro argentino e todo o território uruguaio", diz a MetSul.

Essa situação deve ser refletida na coloração do céu, que terá aspecto de névoa e cinzento, e também com uma redução de visibilidade e sol alaranjado ou vermelho. A fumaça deve ainda se espalhar pelo Centro-Oeste e Sudeste, mas com menor intensidade.

Difícil respirar

Com tanta fumaça, a qualidade do ar fica baixíssima na maior parte do país. No ranking do IQAir, a capital paulista ficou à frente de locais como Shangai (China), Istambul (Turquia) e Cairo (Egito). Quase todo o estado de São Paulo está em emergência por conta dos incêndios florestais que têm ocorrido na região.

No ranking brasileiro do IQAir das cidades com a pior qualidade de ar, Porto Velho, em Rondônia, era a mais poluída ontem — a concentração de partículas tóxicas estava 30 vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A capital do Acre, Rio Branco, estava em estado similar, com poluição do ar 28 vezes superior ao ar considerado saudável. Ambos estados estão na área de maior concentração de fumaça atmosférica do Sistema Copernicus.