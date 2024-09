Quatro estados já superam a marca de 1 milhão de CINs emitidas

Apresentação da nova carteira de identidade em cerimônia no Palácio do Planalto, em junho de 2022 - (crédito: Divulgação )

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que já foram emitidas mais de 12,1 milhões de CINs (nova carteira de identidade nacional), em 25 estados e no Distrito Federal, até esta terça- feira (10/9). Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os primeiros a passar a marca de um milhão de emissões.

A emissão do novo documento está disponível para todos os estados brasileiros exceto Roraima. Minas lidera o pódio nacional com 1.443.973, seguido por Rio Grande do Sul, com 1.394.032. Em terceiro e quarto lugar estão Rio de Janeiro e Santa Catarina com 1.079.396 e 1.062.852, respectivamente.

A pasta também divulgou as emissões por proporcionalidade da população de cada estado. Segundo o MGI, o Piauí é o estado com a maior porcentagem de portadores da nova CIN, cerca de 23,5% dos piauienses. Em segundo lugar, aparece o Acre, com 21,23%. Em terceiro lugar, está o Alagoas com 14,08%, seguido do Mato Grosso com 14,78%.

A meta do governo federal é a emissão de CINs para 70% da população brasileira até 2026. O novo documento, que pode ser retirado por brasileiros de qualquer idade, unifica o registro geral (RG) em todas as unidades da Federação por meio do Cadastro de Pessoa Física.

A substituição da identidade possibilita melhor cadastro administrativo e maior segurança. Segundo o secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Mascarenhas, a nova Carteira de Identidade Nacional é uma facilitadora para benefícios sociais.

“A CIN é a porta de entrada das pessoas para os serviços públicos e benefícios sociais. (...) Vamos poder acompanhar todo o ciclo de vida dos cidadãos, podendo ofertar serviços públicos de forma automática, como na concessão de um benefício social”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro