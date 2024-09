Reitores de universidades discutem criação de instituto sobre o cerrado

Para Mercedes Bustamante, é preciso fortalecer as instituições de ensino e pesquisa com atuação no Cerrado, por meio da interação entre grupos consolidados e emergentes. - (crédito: Rodrigo Cabral (ASCOM/MCTI))

No Dia Nacional do Cerrado, 11 de setembro, ocorreu a primeira reunião de escuta dos reitores das universidades brasileiras sobre a proposta de criação do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável do Cerrado.

O cerrado, presente em 11 estados brasileiros, ocupa 25% do território nacional e é o segundo maior bioma nacional. A professora Mercedes Bustamante, conselheira do CCT, ressaltou que “é preciso avançar em estratégias de inteligência territorial e financeira para barrar o desmatamento e indicar estratégias de restauração adequada. Também precisamos avaliar e utilizar os múltiplos processos e contribuições naturais do cerrado para gerar novas políticas de desenvolvimento que não perpetuem modelos predatórios. Por fim, temos que entender como manter a resiliência do bioma frente à mudança do clima", concluiu.

A criação do instituto visa fortalecer a busca por soluções científicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável dessas regiões, além de promover a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente e reforçar a autoridade climática sobre o cerrado. Os reitores se comprometeram a retornar aos seus estados, consultar suas comunidades acadêmicas e estruturar uma proposta detalhada ao MCTI.

Para Mercedes Bustamante, é preciso fortalecer as instituições de ensino e pesquisa com atuação no cerrado, por meio da interação entre grupos consolidados e emergentes. “Nesse sentido, um instituto nacional do cerrado seria um elemento catalisador e organizador das comunidades científicas com a sociedade civil e tomadores de decisão”, explicou.

A reunião foi coordenada por Denise Carvalho, secretária executiva chefe da assessoria do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), designada pela ministra Luciana Santos como ponto focal desta agenda no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Denise Carvalho enfatizou que o MCTI está comprometido com a causa e anunciou o lançamento do edital do Pro-Infra, previsto para 8 de outubro de 2024, para apoiar os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Este edital, com apoio de cinco anos para estudos sobre biomas, permitirá que grupos de pesquisa articulem propostas robustas para o desenvolvimento sustentável do cerrado.