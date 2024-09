Neste momento, qualquer incêndio é considerado criminoso, diz Marina

A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, disse que, atualmente, qualquer incêndio é considerado criminoso, devido à proibição do uso do fogo em todo o território nacional. A fala foi dada durante entrevista no programa Bom Dia, Ministra, transmitido pelo Canal Gov, nesta terça-feira (17/9).

Ela destacou que os estados de Rondônia e Pará foram os últimos a emitir decretos de proibição, e que a pasta do Meio Ambiente havia alertado os estados, desde abril, para que decretassem a proibição do fogo, em resposta à seca severa que afeta praticamente todo o país.

“Nós estamos vivendo uma seca severa, praticamente em todo o território nacional. E essa proibição caracteriza que qualquer incêndio que está sendo feito contraria à lei, isso caracteriza crime”, enfatizou.

A ministra também destacou o trabalho dos órgãos de combate aos incêndios, como Ibama, ICMBio, Corpo de Bombeiros dos estados, além do apoio das Forças Armadas. E mencionou que, neste momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos para investigar os responsáveis pelas queimadas.



