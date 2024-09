Rota e Polícia Civil buscam foragido envolvido no assassinato de delegado

Com um investigado preso, diligências da Polícia Civil com apoio da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) estão buscando pistas do paradeiro do segundo envolvido na morte do delegado de classe especial Mauro Guimarães Soares, de 59 anos. O policial foi alvejado no peito no fim da manhã de sábado, 21, na Vila Romana, no distrito Lapa, na zona oeste de São Paulo.

Como mostrou o Estadão, o suspeito identificado e preso se chama Enzo Wagner Lima Campos, de 24 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele já tinha sido preso em outras ocasiões, quatro delas por roubos com uso de arma de fogo. No ano passado, chegou a ser condenado, mas cumpria medida cautelar nas ruas.

Enquanto andava na calçada da Rua Caio Graco, o delegado e a esposa (a também policial Ana Paula Batista Ramalho Soares) foram abordados por dois motociclistas, que anunciaram o assalto. Houve troca de tiros, na qual Soares e um dos investigados foram atingidos.

O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa), com investigação liderada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A polícia não divulgou a identidade do suspeito que está foragido.

O delegado tinha 35 anos de carreira, vindo de uma família com a trajetória ligada à Polícia Civil. Delegado do Deic, tinha experiência em diversos departamentos e delegacias da Grande São Paulo e do interior, como de Barueri e Sorocaba.

Um vídeo compartilhado por moradores mostra o momento da abordagem. Nele, um homem para uma motocicleta atrás de uma van. Quando o casal se aproxima, um motociclista vai em direção à calçada e aparenta anunciar o assalto. Nesse momento, uma mulher com um carrinho de bebê que estava a poucos metros de distância consegue mudar de direção e sair rapidamente.

Na sequência, há disparos. O delegado e o motociclista ficam no chão. A policial remove a arma do suspeito e busca imobilizá-lo. De acordo com testemunhas, a policial disparou alguns tiros no chão para evitar que o criminoso fugisse.

O caso ocorreu a poucos metros de distância do 7º Distrito Policial (Lapa), na Rua Camilo. Mesmo assim, como o Estadão mostrou, a Rua Caio Graco e imediações está entre os pontos de atenção para roubos na região entre os distritos Lapa e Perdizes.