Funkeiro MC Robertinho morre vítima de acidente de carro em SP

Um cantor, conhecido como MC Robertinho, morreu após ter sofrido um trágico acidente de trânsito em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite do último domingo (29).

O acidente aconteceu por volta das 22h55, na Rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 30, na pista sentido oeste, a caminho da capital. A colisão envolveu quatro veículos de passeio. De acordo com testemunhas, um dos carros bateu na traseira de outro e capotou logo na sequência.

MC Robertinho dirigia em alta velocidade ao ter colidido com a traseira de outro veículo, o que resultou no capotamento do seu veículo e no arremesso do funkeiro pelo teto solar.

A informação da morte do cantor foi confirmada pelo seu irmão, Vava Silva, através dos Stories, do Instagram, onde lamentou o ocorrido e mencionou o consumo de álcool como um dos fatores que contribuíram para a tragédia.

O caso do falecimento do funkeiro foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos como morte acidental, lesão corporal culposa e colisão de trânsito.

