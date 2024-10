Vereador reeleito morre durante apuração dos votos no Piauí

No Piauí, o então vereador Geraldo Corado (MDB-PI), que seria reeleito para o cargo, morreu durante a apuração dos votos, pouco antes de saber o resultado do pleito. Caso aconteceu em Sebastião Barros, cidade de três mil habitantes no sul do estado piauiense.



Geraldo Corado, 51 anos, era professor do ensino fundamental de formação e passou a integrar a Câmara Municipal após a eleição de 2020. A causa da morte do então candidato foi um infarto fulminante.



Na redes sociais, a conta oficial do vereador lamentou a perda. "Sua dedicação e compromisso com a comunidade jamais serão esquecidos", escreveu.