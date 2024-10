Unopar nega emissão de diploma de técnica que assinou laudo de doador com HIV

A Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera não reconhece o diploma de biomédica enviado pela auxiliar administrativa Jacqueline Iris Bacellar de Assis, que trabalhava no laboratório investigado PCS Lab Saleme. A empresa, que está sob investigação por emitir exames com falsos negativos para HIV no Rio de Janeiro, apresentou uma conversa em que a então funcionária envia o certificado.

Jacqueline foi quem assinou o laudo atestando que um dos doadores não tinha HIV. Além de usar o registro inativo e de outra pessoa, agora ela é suspeita de falsificar o diploma.

A instituição de ensino afirmou ao G1 que "não emitiu certificado de conclusão de curso de graduação, de qualquer natureza, para a Jacqueline Iris Bacellar de Assis".



Na última -feira (14), a técnica auxiliar foi um dos quatro alvos de mandado de prisão, entretanto permanecia foragida da polícia até a publicação desta nota.

De acordo com o laboratório, Jacqueline entregou o documento em agosto deste ano, primeiramente por conversa e depois no ato de sua contratação.

