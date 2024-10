Padre é condenado a 43 anos de prisão por abusos sexuais na Grande BH

Defesa do padre José Carlos Pereira diz que só irá se pronunciar após a conclusão do processo. Sentença ainda cabe recurso - (crédito: YouTube/Paroquia São Benedito em Santa Luzia)

O padre José Carlos Pereira, que atuava na Paróquia São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi condenado a 43 anos e seis meses de prisão por crimes sexuais cometidos nas dependências da igreja e no Colégio São Benedito — instituição de ensino de propriedade do religioso. A Justiça concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade.

A sentença, assinada na última terça-feira (15/10) pelo juiz Fabrício Simão da Cunha Araújo, da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia, leva em conta quatro vítimas — uma delas tinha 13 anos quando a primeira investida sexual teria ocorrido depois de uma missa em 2014.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o padre pediu que a garota fosse à secretaria paroquial, onde entregou a ela R$ 100 e, em seguida, levantou o rosto da menor e a beijou na boca. Os abusos são relatados também em 2019 e 2021. Em uma das ocasiões, o padre teria tocado o seio da vítima sob sua blusa, passado a língua em sua boca e a beijado.

Segundo consta na sentença, as outras três mulheres relataram abusos cometidos entre 2019 e 2021 dentro do Colégio São Benedito, onde trabalhavam, e na sala paroquial da igreja. Conforme pontuou o juiz, a “influência religiosa do réu sobre suas famílias” e a “necessidade do emprego” impediram a denúncia imediata.

“José Carlos utilizava-se de um pagamento de ajuda de custo semanal para ficar a sós com as funcionárias, puxava as vítimas pelo braço, pelo cós da calça, pelo pescoço e até mesmo as prensava contra a parede, tudo como forma de praticar atos libidinosos de maneira forçada”, frisou o magistrado, destacando que o padre tocou seios, pernas e, em algumas ocasiões, as partes íntimas das vítimas.

Em novembro de 2021, a Arquidiocese de Belo Horizonte disse que afastou José Carlos Pereira das funções religiosas na paróquia do Bairro São Benedito.

Procurado pela reportagem, o advogado do padre, Welbert de Souza Duarte, informou que não comenta processos em andamento e em segredo de justiça. “A defesa só irá se manifestar quando o processo for finalizado e ficar provada a inocência do meu cliente”, declarou.