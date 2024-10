Mega-Sena acumula para R$ 51 milhões; saiba quando será o sorteio

A mega-sena acumulou para R$ 51 milhões após ninguém acertar as seis dezenas do último concurso, realizado neste sábado (19/10). O próximo sorteio está marcado para terça-feira (22), com início a partir das 20h. Os apostadores poderão acompanhar a transmissão ao vivo por meio do canal da Caixa no YouTube.

Os jogos podem ser feitos até 19h. Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

Sorteio deste sábado (19)

A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 08, 10, 23, 34, 36, 50. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Na quina, 90 apostas acertaram cinco números e levaram mais de R$ 48 mil. Na quadra, 6.537 pessoas ganharam R$ 958.



O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.