Morre o empresário Alberto Ferreira da Costa, aos 88 anos

Morreu neste domingo (20/10) o empresário português Alberto Ferreira da Costa, provedor do Real Hospital Português e fundador da construtora Rio Ave, em Recife. Ele tinha 88 anos e deixa a mulher, Maria do Carmo Ferreira de Castro e Costa, e três filhos, Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior. A causa da morte não foi divulgada e também não ainda informações sobre velório e enterro.

Nascido em Portugal, em 1936, Alberto veio para o Brasil na década de 1950. Apaixonado pela construção civil, fundou a empresa do ramo imobiliário em 1968 e, poucos anos depois, a batizou em homenagem a um dos rios mais importantes do seu país de origem, Rio Ave.

"Visionário, reconheceu rapidamente o grande potencial do bairro de Boa Viagem, que naquela época era apenas uma simples colônia de pescadores e destino de veraneio. Em 1971, ergueu seu primeiro empreendimento na região, o Edifício Luzitânia, em uma paisagem que antes era predominantemente composta por residências unifamiliares", diz o texto de apresentação da história da empresa na página oficial na internet.

Hoje, Boa Viagem é um dos endereços mais cobiçados da capital pernambucana, e a Rio Ave se consolidou no mercado. "Empreendedor e visionário, o seu espírito arrojado e sua paixão pela construção civil foram fundamentais para a criação da Rio Ave. Seu Alberto deixa um legado de inspiração, entusiasmo, persistência e coragem, além de uma valiosa contribuição para o desenvolvimento harmonioso e sustentável da cidade que tanto amou", publicou a empresa em sua conta oficial no Instagram.

O empresário se tornou sócio do Real Hospital Português de Beneficência em 1971 e, cinco anos mais tarde, passou a integrar a Junta Administrativa da Instituição. Desde 1992, ocupava o cargo de provedor, mais alto posto do hospital.

Em nota oficial, o Real Hospital Português se despediu do Seu Alberto, como era conhecido, e rendeu homenagens ao pioneiro. "Neste momento, lembramos com gratidão todos os ensinamentos que ele nos deixou. Ele foi não apenas o coração e a alma deste hospital por mais de três décadas, mas também um exemplo de humildade, dedicação e amor ao próximo", resumiu a iinstituição.

Veja a íntegra da nota do hospital:

Veja a íntegra da nota da construtora Rio Ave:

Com informações do Diário de Pernambuco