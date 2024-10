Empresário mineiro morre afogado em praia de Ilhéus

O empresário Joel Alves Teixeira, de 54 anos, morador de Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais, morreu afogado em uma praia de Ilhéus, no Sul da Bahia, na tarde desse domingo (20/10). O corpo dele foi velado e sepultado na tarde desta segunda-feira (21/10) na terra-natal.

Joel é o terceiro mineiro a morrer acidentalmente no Nordeste brasileiro em um intervalo de menos de uma semana. Na terça-feira (15/10), o professor Valdeir Rocha da Silva, de 49, de Capitão Enéas (também no Norte de Minas), morreu afogado no mar, na praia de Arakakai, no município de Santa Cruz de Cabrália, próximo a Porto Seguro, também no Sul da da Bahia. A fatalidade aconteceu no Dia do Professor.

Na mesma data, Bruno Jardim de Miranda Zoffoli, de 43, morador de Belo Horizonte, morreu ao fazer um mergulho na Ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Zoffoli estava em Noronha com amigos e família. Ele realizava o mergulho em profundidade com o auxílio de um cilindro de ar no navio militar naufragado Corveta V17, a 62 metros de profundidade, quando passou mal.

Conforme informações da Polícia Civil de Ilhéus, o empresário Joel Alves Teixeira (que era proprietário de um pet shop em Montes Claros) estava na cidade do litoral baiano em companhia da companheira e de uma filha de 9 anos.

De acordo com testemunhas, a família já estava se preparando para deixar a pousada, quando o empresário e mais dois homens que ele conheceu durante a excursão resolveram dar um mergulho no mar. Nesse momento, Joel foi puxado pelas ondas e se afogou. Os dois homens tentaram, mas não conseguiram salvá-lo.

Depois de ser submetido a necropsia pela Polícia Técnica em Ilhéus, o corpo de Joel Teixeira chegou a Montes Claros no início da tarde desta segunda-feira, sendo velado no Memorial da Santa Casa, para ser sepultado no mesmo dia, no Cemitério do Bonfim, na cidade-polo do Norte de Minas.