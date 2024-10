Chuva deixa mais de 70 mil imóveis sem energia na Grande SP

A cidade de São Paulo e a região metropolitana voltaram a registrar apagões, na noite desta quarta-feira (23/10), após um temporal atingir a capital paulista. De acordo com boletim da Enel divulgado às 18h55, 71.815 imóveis estavam sem luz no momento.

Na atualização das 21h, o número de imóveis sem luz ainda era de 59 mil.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou 51 quedas de árvores e 13 ocorrências de alagamentos no estado, das 16h às 19h. O número foi confirmado pela instituição ao Correio.

A chuva desta quarta-feira derrubou árvores e causou alagamentos. O trânsito em São Paulo registrou 1.023 km de lentidão.

De acordo com a previsão do tempo, São Paulo deve enfrentar chuvas isoladas no fim de quinta-feira. Mas o alerta fica para sexta-feira, onde estão previstas chuvas mais fortes, com risco de quedas de árvores.

Mais um apagão

A falta de energia ocorre menos de duas semanas depois de um grande apagão atingir a região. Em 12 de outubro, a a Enel reportou que mais de 1,35 milhão de imóveis estavam sem energia na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Alguns imóveis chegaram a ficar seis dias sem energia.