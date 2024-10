Após semana de caos, Rio tem reforço na segurança no segundo turno

A Secretaria de Estado de Polícia Militar (PMERJ) do Rio de Janeiro acionou 754 policiais militares para reforçar a segurança da capital no segundo turno, que acontece neste domingo (27/10). O plano de ação foi motivado pelos episódios de violência que tomaram conta do Rio nos últimos dias — a briga de torcedores do Peñarol no Recreio dos Bandeirantes e a operação policial no Complexo de Israel, que interditou a Avenida Brasil e resultou em três inocentes mortos e outros dois baleados.

As cidades que realizarão segundo turno e receberão suporte da PM são Niterói e Petrópolis. “O efetivo dos batalhões, assim como agentes em Regime Adicional de Serviço, estarão de prontidão para a ação. Niterói contará com o reforço de 535 policiais e Petrópolis, com 219”, disse a PMERJ em nota.

Caberá aos agentes de segurança patrulhar vias públicas, escoltar as urnas eletrônicas, garantir a segurança dos locais de votação, prestar suporte às atividades de fiscalização eleitoral, transportar materiais e realizar atendimentos em delegacias.

O plano de segurança do governo do estado iniciou às 8h de ontem e irá se estender até o fim de domingo. O governador Cláudio Castro (PL) afirmou, em nota, que a operação está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na capital. “O reforço do efetivo faz parte do nosso planejamento de segurança para eventos especiais e ocorre de forma integrada com o TRE e demais órgãos envolvidos no dia de votação”, destacou.

Além disso, o TRE do estado, a partir de um convênio, solicitou que 50 bombeiros militares e 34 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ficassem disponíveis para apoiar as atividades dos cartórios eleitorais e da sede do tribunal.

“À corporação cabe o suporte às atividades de fiscalização eleitoral e transporte de material, com empenho das viaturas e de seus condutores. Cerca de 16 bombeiros ficarão responsáveis pela coordenação da operação, diretamente do CICC”, acrescentou Castro na nota.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro