PF aluga dois helicópteros para combater crimes na Amazônia

A Polícia Federal assinou, nesta sexta-feira (01), um contrato para locação de dois helicópteros que vão ser usados no combate a crimes na Amazônia. De acordo com a corporação, as aeronaves, modelo BELL 412ep, serão adotadas nas operações policiais a partir de março de 2025.



O contrato foi assinado na Coordenação de Aviação Operacional (CAOP) da PF, em Brasília, pelo diretor-geral Andrei Rodrigues. Os helicópteros serão empregados no Centro de Cooperação Policial Internacional para a Amazônia (CCPI-Amazônia) e ficarão baseados em Manaus.

Além da Polícia Federal, também fazem parte do centro a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, secretarias de Segurança Pública dos nove estados da Amazônia Legal e países pan-amazônicos, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e a Guiana Francesa.

A PF informou que "o CCPI visa fortalecer a segurança pública na região amazônica e ampliar o combate ao crime organizado, promovendo uma coordenação policial internacional, com o apoio de organismos multilaterais, como Interpol, Europol e Ameripol".