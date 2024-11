Cerrado e Amazônia registram queda no desmatamento

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) divulgou, nesta quarta-feira (6/11), novos dados sobre o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Os dois biomas apresentaram queda na área desmatada, em comparação com anos anteriores.

Na Amazônia, o desmatamento está em 6.288 km², uma queda de 30,6% em relação a 2023. O valor é também o menor resultado em nove anos e a maior queda percentual em 15 anos.

O Mato Grosso foi o estado que registrou redução do desmatamento (45%) mais significativa; na sequência estão Amazonas (29%), Pará (28%) e Rondônia (62%), que apesar de ser maior percentualmente, foi menor em área. Já em Roraima, houve um aumento de 53% na área desmatada – passando de 248km² (22/23) para 436km² (23/24).

No Cerrado, a taxa oficial de desmatamento para o período é de 8.174 km², a menor desde 2019. O número representa uma queda de 25,7% em relação a 2023 e é a primeira em cinco anos. A queda foi puxada pelo Maranhão, que teve redução de 15%, e, na sequência, Tocantins (9,6%), Piauí (10%) e Bahia (63%).

Com o resultado, foram 400,8 milhões de toneladas de CO² emitidas a menos na Amazônia e no Cerrado em relação ao ciclo 2021/22.

Durante a apresentação dos dados, no Palácio do Planalto, também foi assinado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, um pacto para a prevenção e controle do desmatamento e de incêndios no Cerrado com Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (Matopiba). A meta do governo federal é desmatamento zero em todos os biomas do país até 2030.