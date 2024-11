Mega-Sena acumula em R$ 200 milhões; prêmio será o 6º maior da história

As chances de ganhar na Mega dependem do número de dezenas jogadas e a modalidade de aposta realizada - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.794 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (7/11). Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez e subiu para R$ 200 milhões no próximo sorteio — tornando-se o 6º maior valor da história da loteria.

Vale ressaltar que a contagem considera apenas os concursos regulares da Mega-Sena, sem incluir a Mega da Virada. Nesta categoria, o maior prêmio foi sorteado no ano passado: R$550 milhões.

A maior premiação na categoria regular, de R$317,8 milhões, foi entregue em 2022. Neste ano, o valor mais alto foi sorteado em 5 de março e pagou ao vencedor um prêmio de R$206,4 milhões. Confira abaixo os seis maiores prêmios regulares da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 200.000.000,00

Os números sorteados no concurso 2.794 foram 03-09-14-20-28-52.

As chances de ganhar na Mega dependem do número de dezenas jogadas e a modalidade de aposta realizada. Para uma aposta simples, de apenas seis dezenas, a probabilidade de faturar o prêmio é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

O próximo sorteio será no sábado (9/11) e será transmitido pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.