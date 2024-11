Avião de carga faz pouso de emergência em Guarulhos após pegar fogo

Três veículos da brigada de incêndio do próprio aeroporto e mais cinco do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas na pista - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um avião cargueiro da empresa Total Cargo precisou fazer um pouso de emergência após pegar fogo. O ocorrido foi por volta das 2h deste sábado (9/11), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Três veículos da brigada de incêndio do próprio aeroporto e mais cinco do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas na pista. Em nota, o aeroporto informou que não houve vítimas no incidente.

"A Concessionária informa que, na madrugada deste sábado, 9/11, foi identificado fogo no porão da aeronave ainda em voo. Foi realizado pouso de emergência e não houve vítimas no incidente. Os bombeiros do aeroporto e a Equipe de Operações foram acionadas previamente ao pouso e continuam atuando para realizar a reabertura da pista", disse o comunicado.

Por volta das 7h, a equipe já havia retirado a carga do avião, um Boeing 737-4Q8 (SF) que estava com a documentação em situação regular. O acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Nota do Cenipa

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), localizados em Brasília (DF), foram acionados, neste sábado (09/11), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-TLB, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).



Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.