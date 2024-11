PF descarta risco de artefato explosivo no Aeroporto de Goiânia

A administração do Aeroporto de Goiânia acionou a Polícia Federal (PF) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) após a identificação de um objeto possivelmente explosivo em um banheiro público, na manhã desta sexta-feira (15/11).

Uma nota oficial do aeroporto, enviada ao Correio, afirma que os protocolos estão sendo seguidos rigorosamente. "A administração do Aeroporto de Goiânia informa que seguiu todos os protocolos de segurança ao identificar, na manhã desta sexta-feira (15/11), um objeto suspeito em um sanitário da área pública e acionou imediatamente as forças de segurança competentes. Mais informações devem ser obtidas com a Polícia Federal", afirma.

Atualização: Por volta das 14h40, a Polícia Federal descartou a possibilidade de bomba no aeroporto. "Informamos que o objeto encontrado hoje (15/10) dentro de uma lixeira, num banheiro masculino do aeroporto Santa Genoveva, NÃO se tratava de artefato explosivo", diz nota.

Leia também: Cocaína de facção do Rio de Janeiro é apreendida em favela de BH

Ao Correio, a Polícia Federal confirmou a ação, porém não forneceu maiores detalhes. De acordo com o portal Brasil em Folhas, o Bope e a PF trabalharam juntos na análise do objeto, que seria uma eventual bomba.

No X (antigo Twitter), passageiros disseram que houve confusão no aeroporto e que o local teria sido esvaziado pela Polícia Federal. O Correio não conseguiu confirmar essas informações.

Aeroporto internacional de Goiânia é esvaziado pela PF, um robô tá removendo uma uma caixa deixanda em algum canto, por enquanto só foi divulgada essa informação. Pode ser só uma caixa vazia, mas toda cautela é pouca. — O mundo muda, só não mudam meus princípios! (@vando_correia) November 15, 2024