Mototaxista é morta a mando de milicianos por não usar colete no Rio

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a morte da mototaxista Telma Ferreira, de 41 anos, assassinada por ordens da milícia no bairro Fazenda Caxias, em Seropédica, na Baixada Fluminense (RJ).





De acordo com relatos de moradores, Telma foi executada por não obedecer às recomendações do crime organizado, como o pagamento de taxas de circulação e o uso de coletes de identificação para mototaxistas. A ordem de execução partiu do miliciano Vitor Leal Crispim, o Vitinho.

Vitor Leal Crispim, conhecido como Vitinho, criminoso morto em confronto com a PM arquivo pessoal



Um áudio que circula nas redes sociais revelou as ameaças do criminoso para os mototaxistas que circulam na região.

"Se continuar rodando sem colete eu vou tacar é fogo. Tem papo para alemão não. Quem peitar vai ficar sem cara", diz o criminoso.

Vitinho foi morto durante um tiroteio com policiais militares nesta quinta-feira (21), em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Os atiradores que mataram Telma Ferreira continuam na mira da polícia.

Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso possuía quatro anotações criminais, incluindo associação criminosa e violência doméstica.

A ação da qual o criminoso foi morto tinha como o objetivo cumprir um mandado de prisão. O criminoso reagiu atirando nos policiais, iniciando o confronto. Ele foi ferido e socorrido ao Hospital de Itaguaí, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pistola foi apreendida.