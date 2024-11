Petrobras e BNDES investirão R$ 58 mi para recuperar o Cerrado e o Pantanal

A Petrobras e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) anunciaram, nesta terça-feira (26/11), os 12 projetos selecionados no projeto Floresta Viva, que vai destinar R$ 58 milhões para a restauração de áreas degradadas no Cerrado e no Pantanal nos próximos cinco anos.

Os projetos de restauração abrangem uma área de 2.744 hectares nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As regiões contempladas são áreas consideradas estratégicas para a conservação dos dois biomas.

A Floresta Viva é uma iniciativa do BNDES que tem como objetivo apoiar projetos de restauração ecológica. A meta do projeto é investir R$ 693 milhões ao longo de 7 anos. Do total de recursos, 50% são provenientes de instituições parceiras, como é o caso da Petrobras.

O projeto Floresta Viva já lançou 5 editais. Destes, contribuíram, além da Petrobras (com R$ 50 milhões), a Eneva (R$ 5 milhões); a Energisa (R$ 5 milhões); o Fundo Vale (R$ 5 milhões); a Norte Energia (R$ 5 milhões) e a Inovaland (R$ 8,5 milhões).