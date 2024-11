Criminoso do PCC suspeito de planejar morte de Moro é preso em SP

A Polícia Militar de São Paulo prendeu Ivo de Oliveira Nascimento, suspeito de planejar o sequestro e a morte do senador Sergio Moro (União-PR). Segundo a Secretaria de Segurança do estado, Ivo Nascimento é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

O suspeito de planejar a morte de Sergio Moro foi preso nesta terça-feira (26/11), em um sítio, no litoral sul paulista. A prisão foi efetuada por policiais da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota). Também foram apreendidos uma arma com a numeração raspada, documentos falsos e dinheiro em espécie.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, comemorou a prisão do integrante do PCC em suas redes sociais. Veja:

Ivo Nascimento, de acordo com as investigações, levantava informações sobre a rotina de Sergio Moro para ajudar no plano de sequestro do senador. Ele já era procurado da Justiça e tem, em seu histórico, prisões por homicídio, receptação, formação de quadrilha, roubo e porte de arma.

