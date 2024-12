Acidente com dois ônibus e uma carreta mata cinco pessoas na Bahia

Imagens do acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta na Bahia - (crédito: CBM/BA)

Um acidente envolvendo dois ônibus de turismo e uma carreta deixou cinco mortos e 25 feridos no interior da Bahia. A tragédia ocorreu na noite desta quarta-feira (4/12), próximo ao povoado Dona Maria, em Olindina.

Com o impacto, um corpo ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado com a ajuda de guarnições do 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19° BBM) em Alagoinhas.

Os dois ônibus voltavam de Caruaru, em Pernambuco, e seguiam para o sul do estado. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu.

Os 25 feridos foram levados para unidades de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outras 51 pessoas saíram ilesas e foram acolhidas em uma igreja.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, também trabalharam na operação a Polícia Militar, o Departamento de Polícia Técnica e a Polícia Rodoviária Federal.

