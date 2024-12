Militar de folga atira em homem que fugia de abordagem em BH

Um homem, de 21 anos, foi baleado por um policial militar de folga na noite dessa quinta-feira (6/12), no bairro Álvaro Camargos, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar perseguia uma motocicleta com dois indivíduos. Na rua Júlia de Freitas Coutinho, os ocupantes desembarcaram do veículo e continuaram a fuga a pé. O suspeito que estava na garupa foi cercado e preso por porte de entorpecentes.

O condutor correu em uma área de mata com as mãos na cintura. Próximo ao local, estava acontecendo uma confraternização com dois militares de folga. Um deles percebeu uma movimentação estranha no matagal aos fundos do imóvel e subiu no muro para verificar a situação.

Com a ajuda de uma lanterna, o policial visualizou um indivíduo e ordenou que ele colocasse as mãos na cabeça. A ordem foi ignorada pelo homem, que sacou uma arma de fogo prata e apontou para o militar.

O agente, então, fez disparos e ordenou que o indivíduo se entregasse. Nesse momento, o policial escutou o homem dizer que “não iria perder naquele dia” e atirou novamente contra o suspeito.

O militar acionou reforço e, após buscas na mata, localizou o homem. Uma arma de fogo foi encontrada próximo a ele. O suspeito foi socorrido para o Hospital Odilon Behrens. O registro policial não fala sobre o estado de saúde dele.

A arma usada pelo militar de folga foi apreendida e o caso será investigado.