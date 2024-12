Passageira do DF é encontrada morta em aeroporto de Fortaleza

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta no banheiro do Aeroporto Pinto Martins, de Fortaleza, ontem. A concessionária que administra o terminal, a Fortaleza Airport, informou que a passageira embarcou em Brasília.

No corpo não foram encontrados sinais de violência. "A equipe médica do aeroporto realizou os procedimentos de reanimação, porém, sem sucesso. A Perícia Forense foi acionada para os devidos procedimentos", disse a administradora. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso e avaliar se a morte ocorreu por causas naturais.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que é necessário aguardar os resultados da perícia para ter mais detalhes sobre o caso. "Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo do 25° Distrito Policial (DP)", informou o órgão. O atendimento inicial para a passageira ocorreu por parte da própria equipe médica do aeroporto. No entanto, como os sinais vitais não retornavam, equipes de resgate do poder público foram acionadas, mas não conseguiram reanimar a idosa.

O óbito teria sido identificado por outros passageiros, que acionaram os funcionários do terminal. O 25° Distrito Policial, responsável pela região, encaminhou as investigações. (RS)