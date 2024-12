Padilha garante que Lula está bem e desmente rumores sobre reforma ministerial

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu nesta terça-feira (10/12) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se recuperando bem após sua recente cirurgia e segue acompanhando de perto as principais pautas do governo. Durante coletiva, no Fórum dos Governadores, Padilha desmentiu rumores sobre uma possível reforma ministerial, afirmando que o tema não está em discussão no momento.

Segundo o ministro, o foco do governo é concluir o ano com a aprovação de medidas econômicas estratégicas e a execução de recursos destinados a obras e programas prioritários. De acordo com ele, apesar de estar em recuperação, Lula continua monitorando o andamento das pautas estratégicas. “O presidente está hospitalizado, mas isso não impede o ritmo de trabalho e o envolvimento do governo nas votações importantes para o país”, garantiu.

Troca ministerial

Padilha esteve presente de forma rápida na coletiva de imprensa, mas foi categórico ao afirmar que o petista não mencionou nenhuma troca de ministros nas reuniões recentes. “Em nenhum momento o presidente Lula falou sobre reforma ministerial, seja nas reuniões que participei, seja individualmente. O foco do governo, neste momento, está em aprovar as medidas do marco fiscal, regulamentar a reforma tributária e concluir o orçamento até o fim do ano”, declarou.

Ele disse que entre as prioridades do governo está a aceleração da execução de emendas parlamentares e recursos destinados a programas como a redução de filas na saúde, obras de infraestrutura e investimentos no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Padilha destacou que o compromisso do governo é garantir que os recursos sejam aplicados até o fim do ano, melhorando o ambiente político para as votações no Congresso. “A execução dos recursos facilita o diálogo com os parlamentares, que poderão se concentrar nas pautas prioritárias sem a necessidade de dar explicações sobre recursos paralisados”, explicou.



