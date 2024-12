Médica da Marinha morre após ser atingida por bala perdida em hospital

A Capitão de Mar e Guerra era geriatra e superintendente do HNMD, e chegou a ser socorrida por colegas. No entanto, não resistiu aos ferimentos - (crédito: Reprodução/SBT)

A oficial e médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello morreu, nesta terça-feira (10/12), após ser atingida por um tiro na cabeça dentro da unidade de saúde onde trabalhava, o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pelo Correio.

Gisele foi atingida por uma bala perdida proveniente de um confronto entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins e supostos criminosos da Comunidade do Gambá. O tiroteio ocorreu no período da manhã.

A Capitão de Mar e Guerra era geriatra e superintendente do HNMD, e chegou a ser socorrida por colegas. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

"A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza", disse a Marinha, em nota enviada ao Correio.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, em busca de um posicionamento sobre a morte da militar. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.