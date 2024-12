Dia D: ministra da Saúde visita casas no RJ para o combate à dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez visita a casas no bairro Caju, no Rio de Janeiro, durante o Dia D de combate à dengue - (crédito: Rafael Nascimento / Ministério da Saúde)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participou do Dia D Contra a Dengue, neste sábado (14/12), no bairro Caju, no Rio de Janeiro. Junto de agentes de saúde, ela realizou a conscientização sobre a importância de evitar focos do Aedes aegypti nas casas. Por conta do clima úmido e quente, o verão costuma ser a estação com mais casos de arboviroses - dengue, chikungunya e zika.

"Todas as frentes estão sendo mobilizadas para enfrentarmos as arboviroses. Nossa principal força é a participação de cada pessoa com 10 minutinhos para procurar e eliminar focos", disse a ministra, afirmando que 75% dos focos do mosquito ficam nas casas e seu entorno.

"Além do cuidado com nossas casas, é muito importante conversar com nossos vizinhos e atuar nos espaços públicos e comunitários, nas escolas, nas igrejas, fazer mutirões", destacou.

Nísia Trindade também comentou como o verão é a temporada com mais incidência de casos. "O que temos neste momento é a clareza de que quanto mais fizermos agora, mais reduziremos os casos. Que teremos muitos casos de dengue [no próximo verão], provavelmente teremos por temperaturas altas e chuvas. Mas o grande esforço agora é reduzir ao máximo [os casos]", afirmou.

Neste ano, o pico de casos de dengue ocorreu entre meados de janeiro e início de fevereiro. O Brasil teve recorde de casos prováveis de dengue - mais de 6,5 milhões. Para 2025, a pasta já afirmou que o número deve ser menor, mas ainda há chance de grande incidência em algumas regiões do país.

"Temos indicativos de uma provável concentração maior de casos nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Isso tem a ver com falta de exposição [em anos anteriores] a alguns sorotipos da dengue. Lembrando que também estamos controlando a zika e chikungunha [transmitidas pelo mesmo mosquito]", destacou.

(Com Agência Brasil)