Jovem morre em acidente horas após comemorar a própria formatura

Uma adolescente de apenas 14 anos morreu em um acidente de carro horas após comemorar a própria formatura do 9º ano. O caso aconteceu em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, na madrugada deste sábado (14/12).

Ao G1, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que Ana Laura Generoso Godoi estava em um carro que bateu de frente contra um caminhão, por volta das 3h da madrugada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro, pai de Ana Laura, foi hospitalizado após ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o condutor do caminhão, de 41 anos, não se feriu.

Nas redes sociais, a Escola Estadual Santa Terezinha lamentou a morte de Ana Laura. "A Escola Santa Terezinha e toda a nossa comunidade escolar estão em luto pelo falecimento de nossa aluna Ana Laura. Que os anjos te recebam no céu e que nosso Pai te acolha em seus braços."