Câmara Municipal de São Paulo aprova concessão de ciclovias

Em sessão realizada nesta terça-feira (17/12), a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em segunda votação, o projeto de lei que autoriza a concessão de ciclovias, ciclofaixas e centros esportivos públicos à iniciativa privada. A proposta, de autoria do prefeito Ricardo Nunes (MDB), obteve 35 votos favoráveis, 15 contrários e uma abstenção. Com a aprovação, o texto segue para sanção ou veto do prefeito.

O projeto altera o Plano Municipal de Desestatização, ampliando o escopo de equipamentos públicos passíveis de concessão. Além das ciclovias e centros esportivos, a proposta inclui espaços destinados à economia criativa, cultura, lazer e turismo. A justificativa apresentada pelo Executivo destaca que as parcerias com o setor privado visam aprimorar a infraestrutura urbana, promover a zeladoria e aumentar a segurança nos espaços públicos.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de São Paulo, a cidade tem a maior rede cicloviária do país, com aproximadamente 747,5 km de vias destinadas ao uso de bicicletas. A concessão dessas infraestruturas à iniciativa privada levanta debates sobre a manutenção da gratuidade e a qualidade dos serviços prestados aos ciclistas. O projeto também prevê a concessão do terreno do antigo Santapaula Iate Clube, localizado na região da Represa Guarapiranga, na zona sul da cidade, após a conclusão do processo de integração do local ao patrimônio municipal.

Com a aprovação do projeto pela Câmara, a decisão final agora cabe ao prefeito Ricardo Nunes, que poderá sancionar ou vetar a proposta. Caso sancionada, a prefeitura deverá elaborar estudos de viabilidade e realizar consultas públicas antes de efetivar as concessões, conforme procedimentos previstos no Plano Municipal de Desestatização.

