Corpo de menino desaparecido é encontrado em área de mata no interior de SP

O corpo de Mateus Bernardo Valim de Oliveira, 10 anos, foi encontrado nesta terça (17/12), às margens de um riacho em uma área de mata na cidade de Assis (SP). O menino estava desaparecido desde o dia 11 de dezembro, quando foi visto pela última vez em gravação de uma câmera de segurança andando de bicicleta.

Segundo o g1, a polícia civil da região prendeu temporariamente um homem que aparecia pedalando perto de Mateus nas filmagens. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, era vizinho da vítima e prestou depoimentos contraditórios às autoridades.

A família da vítima havia registrado um boletim de ocorrência e as buscas por Mateus começaram no mesmo dia. O corpo da criança foi encontrado com a ajuda de cães farejadores a aproximadamente um quilômetro da câmera de segurança que registrou o menino pela última vez. Ele estava esquartejado.

O Correio tentou contatar a Polícia de Assis e Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para mais detalhes do caso, mas ambas ainda não retornaram.