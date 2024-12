Ex-BBB diz que avião caiu perto da pousada que está em Gramado

Neste domingo (22), o empresário e ex-BBB Rafael Licks compartilhou nas redes sociais o susto que viveu após um acidente aéreo em Gramado, próximo à pousada onde está hospedado. Rafael, que participou do Big Brother Brasil 15, havia se casado no dia anterior com Renata Klein, em uma cerimônia realizada em Canela, na Serra Gaúcha.

Segundo Rafael, o impacto ocorreu a apenas 300 metros de sua hospedagem. "O avião caiu a poucas ruas daqui. É inacreditável", relatou em seu Instagram, mostrando a vista de sua janela. O empresário revelou que não ouviu nada durante o ocorrido e que sua esposa ainda dormia quando soube da tragédia. Ele destacou o quão surreal foi perceber a proximidade do local do acidente.

O desastre aéreo envolveu uma aeronave de pequeno porte que havia decolado de Canela com destino a Jundiaí, São Paulo. Durante o voo, o avião colidiu com uma chaminé e atingiu residências e comércios na Avenida das Hortênsias. A queda resultou em um incêndio que complicou ainda mais a situação. Nove pessoas morreram e 15 ficaram feridas, incluindo moradores que inalavam fumaça.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas rapidamente para controlar o incêndio e investigar o caso. A tragédia mobilizou a cidade de Gramado, conhecida por seu turismo, e chamou a atenção do público após o relato de Rafael, que enfatizou o impacto emocional de vivenciar um evento tão próximo. O casal, que celebrava o início da vida a dois, transformou o que seria um momento de alegria em um dia de reflexão.