Presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte (CE) é morto em frente de casa

O presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte (CE), vereador Marcos Aurélio de Araújo (PP), foi morto a tiros em frente de casa na noite de quinta-feira (26/12).

Ele tinha 57 anos e era natural da cidade. Neste ano, Marcos foi reeleito para o quarto mandato como vereador, com 1.508 votos — a maior votação do município.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vereador estava sentado na calçada com a sogra e outra mulher na noite de quinta-feira, até que dois homens chegaram em uma motocicleta, correram na direção dele e dispararam ao menos nove vezes.

Uma das mulheres correu para se proteger, mas a sogra do político permaneceu sentada, sem conseguir fugir. Ela foi atingida por dois disparos e foi socorrida. Marcos Aurélio, por sua vez, morreu no local.

Veja imagens de câmeras de segurança que registraram o crime:

A prefeitura de Tabuleiro do Norte decretou luto oficial de três dias pela morte do político.

O Correio entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e com a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte em busca de manifestações. Em caso de respostas, a matéria será atualizada.