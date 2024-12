Mulher é atacada na rua e esfaqueada mais de 10 vezes pelo ex-marido

Um homem de 44 anos foi preso após esfaquear diversas vezes a ex-esposa, uma manicure de 34 anos, em Petrópolis, na Região Serrana.

Dias antes do Natal, um momento de comunhão e de celebração familiar, o criminoso procurou a ex-companheira e a esfaqueou cerca de 10 vezes, mesmo após ela cair no chão.

Ele também esfaqueou um jovem que tentou defender a vítima das agressões. A mulher e o rapaz passeavam com o cachorro quando foram atacados.



O agressor foi casado com a vítima durante 12 anos, teve filhos com ela, e não se conformava com o fim do relacionamento.

Os bombeiros foram acionados para o caso, mas a vítima já havia sido encaminhada para o hospital. O autor do crime fugiu, mas, na manhã de quinta-feira (26/12), ele foi preso no bairro Pedras Brancas.

A ex-esposa segue internada em estado grave, enquanto a outra vítima passa bem.