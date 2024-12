Desabamento de casa em BH deixa ao menos três mortos

Mais duas moradoras da casa que desabou neste sábado (28/12), no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte, foram retiradas dos escombros sem vida. As vítimas, chamadas Tânia e Fátima, tiveram os corpo reconhecidos pelos familiares. Mais cedo, outra moradora, chamada Maria Helena, também teve o óbito confirmado. Há possibilidade de mais uma pessoa, um visitante, estar sob os escombros, mas os trabalhos de busca tiveram de ser interrompidos devido à forte chuva que cai no local.

O desabamento da casa aconteceu no começo da tarde, e sobraram apenas destroços. De acordo com a vizinhança, na hora em que a casa desabou, foi ouvido um barulho semelhante ao de uma bomba. "Quando cheguei na varanda vi a casa terminando de cair", conta uma moradora do imóvel ao lado do desabamento.

Marco Moura, tenente do Corpo de Bombeiros, explicou mais cedo que as chuvas previstas para esta tarde poderiam atrapalhar os trabalhos. "Dependendo da chuva que acontecer, se ela se concretizar, por questões de segurança a gente precisa fazer a interrupção", disse. Ainda segundo o tenente, os bombeiros possuem equipamentos de iluminação. Portanto, assim que as pancadas cessarem, as buscas devem ser retomadas e podem seguir noite adentro.

No total, 34 militares do Corpo de Bombeiros estiveram empenhados na busca, além de dois cães farejadores. Seis agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram na ocorrência. A Defesa Civil e a Polícia Militar também foi acionada.