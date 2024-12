Governo aumenta cobertura do programa Saúde da Família em regiões vulneráveis

Governo Federal aumentou em 60% os investimentos destinados às regiões mais vulneráveis do país, visando ampliar a cobertura do programa Saúde da Família. A meta é alcançar 80% de cobertura nacional até 2026, garantindo atendimento mais qualificado e acessível à população. A informação foi dada pelo secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço de Oliveira, em entrevista ao programa CB.Poder, uma parceria entre o Correio e a TV Brasília.

De acordo com o secretário, uma das principais alterações promovidas foi a mudança no modelo de financiamento da Atenção Primária. Anteriormente, os recursos eram distribuídos com base no número de pessoas cadastradas nas unidades de saúde, o que sobrecarregava equipes e limitava o alcance dos atendimentos. “O novo modelo considera critérios de vulnerabilidade e qualidade do atendimento. Isso garante que os recursos cheguem onde realmente são necessários”, afirmou o secretário, acrescentando que “aquelas equipes que garantem o acompanhamento nas regiões mais vulneráveis estão recebendo mais recursos. Isso fortalece não apenas o atendimento à população, mas também as condições de trabalho dos profissionais envolvidos”, frisou Proenço.

Além do novo formato de financiamento, houve incentivo para ampliar os horários de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Proenço destacou que unidades que antes funcionavam apenas até às 17h agora têm recursos adicionais para estender o atendimento até às 22h. “Essa mudança atende principalmente trabalhadores que não conseguem ir ao médico durante o horário comercial. Com o horário estendido, mais pessoas conseguem acesso aos serviços básicos de saúde”, garantiu.



